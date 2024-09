Ancelotti fait une annonce et grille le Real Madrid

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

A la veille du match que le Real Madrid va disputer face à Alaves, Carlo Ancelotti a pris comme de coutume la parole en conférence de presse.

Mais au lieu du traditionnel jeu des questions et des réponses, l’entraineur italien a annoncé tranquillement que Ferland Mendy avait prolongé son contrat et qu’il était désormais engagé jusqu’en 2027 avec le Real Madrid. « Tout est signé en effet. Nous sommes très contents de Mendy », a fait savoir l’entraîneur du Real Madrid en devançant l’annonce officielle qui ne devrait désormais plus tarder.

Une belle récompense pour le latéral français, qui a connu un début de carrière contrasté dans la capitale espagnole, depuis son arrivée de Lyon en 2019. Mais ces dernières années, il s’est imposé comme l’un des joueurs sur lesquels Carlo Ancelotti peut compter. Cela même si le Real envisage de recruter Alphonso Davies l’été prochain alors que le Canadien sera libre à la fin de son contrat avec le Bayern Munich.