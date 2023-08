Espagne ‍: Luis Rubiales isolé, il songe à démissionner ‍!

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Le président de la fédération espagnole de football Luis Rubiales est dans la tourmente depuis son baiser volé à Jenni Hermoso après la finale de la Coupe du monde féminine et songerait à démissionner.

Principale victime de cette grosse polémique post-Mondial, la joueuse Jenni Hermoso a réclamé des mesures exemplaires contre le président de la fédération espagnole de football. Face à la polémique de plus en plus forte, la FIFA a demandé une enquête et la ligue de football féminin en Espagne a exigé la mise à pied de Luis Rubiales. Face à une assemblée extraordinaire, Luis Rubiales devra s’expliquer ce vendredi. Et le boss de la fédération espagnole de football pourrait purement et simplement présenter sa démission.

Rubiales a un avocat, embrasser une joueuse c’est « normal » https://t.co/qg1qDDbfrX — Foot01.com (@Foot01_com) August 22, 2023

En effet, le journal Marca annonce ce jeudi que face au manque de soutien des autres entités du football, Luis Rubiales songe très sérieusement à se retirer des instances de manière définitive avec une démission qui surprendrait tout le monde en Espagne, où l’on estimait encore ces dernières heures que cette option n’était pas envisagée par le principal intéressé. Les adieux de Luis Rubiales pourraient avoir lieu vendredi lors de l’assemblée générale prévue. Quoi qu’il se passe désormais, le patron de la fédération espagnole de football aura réussi un véritable exploit : faire passer au second plan le sacre mondial de son équipe féminine alors même que celui-ci était assez inattendue au vu de la concurrence colossale présente à la Coupe du monde avec des sélections comme le Brésil, la France, les Etats-Unis, l’Angleterre ou encore Allemagne.