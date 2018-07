Espagne : Luis Enrique ou une surprise en sélectionneur ?

Dans : Liga.

Trois sélectionneurs en un mois, l’Espagne pourrait frapper fort cet été. Après le limogeage express de Julen Lopetegui juste avant le début de la Coupe du monde, Fernando Hierro a pris la suite, sans réussite pendant l’épreuve. L’ancien madrilène étant parti dès l’élimination de la Roja, la fédération étudie une dizaine de candidatures pour tenter de redresser la sélection espagnole.

On y retrouve Albert Celades, Quique Sanchez Flores, Michel, mais le favori est de loin Luis Enrique selon Marca. Ancien joueur du Real Madrid et du FC Barcelone, ancien coach du club catalan, l’entraineur espagnol a le mérite d’être libre après une année sabbatique. Un autre entraineur est également courtisé, même s’il est loin d’être libre, il s’agit de Roberto Martinez, qui emmène actuellement la Belgique en demi-finales de la Coupe du monde, et est toujours sous contrat avec les Diables Rouges.