Esp : Zidane au chômage, Barcelone en rêve !

Dans : Liga.

Même si le Barça n'est pas au mieux en Liga, les supporters catalans espèrent qu'en plus de battre le Real Madrid ce samedi, Zinedine Zidane sera limogé par Florentino Perez.

Les derniers mois ont été chaotiques du côté du FC Barcelone où les supporters ont d’abord dû digérer un sale 8-2 en Ligue des champions face au Bayern du Munich, puis la tentative brutale de départ de Lionel Messi, et enfin un début de saison très poussif en Liga. Mais ce samedi, le Barça croise la route de son éternel ennemi, le Real Madrid, pour le premier Clasico de la saison en Espagne. Et même si cette rencontre se jouera à huis-clos, la passion est déjà grande dans la capitale de la Catalogne. Outre le plaisir toujours intense de battre Madrid, on sait aussi qu’en cas de résultat négatif des Merengue, Florentino Perez pourrait décider de mettre fin à la deuxième ère Zinedine Zidane. Même si le technicien français du Real Madrid a en vu d’autres, la tempête souffle au sein de la Maison Blanche et à Barcelone on souhaite faire plonger l'ennemi dans la crise.

Ce samedi, la presse sportive barcelonaise se délecte de savoir que Zinedine Zidane est peut-être à la merci d’une défaite face au Barça. « Le Real Madrid découvre que Benzema ne rime plus avec Pichichi et que Varane ne rime plus non plus avec solidité et garantie. En revanche, Koeman, bien qu'ayant trébuché en Liga, a en sa faveur le fait que l'équipe change de style de jeu et donne du temps de jeu à une nouvelle génération de footballeurs (…) Si l' excitant Barça de Koeman parvient à porter un coup au Real Madrid il se peut que la tête de Zidane tombe. Le projet des Merengue a faibli et le manque de signatures au Real Madrid met de la pression sur les mêmes joueurs que l’an dernier, mais avec un an de plus (…) Bale avait concentré les critiques mais désormais tous les regards sont braqués sur les autres joueurs, mais surtout sur Zidane », se délecte ainsi Xavier Ortuno, éditorialiste du quotidien Sport.