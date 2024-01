Esp ‍: Xavi viré après l’humiliation, le Barça a tranché

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, le FC Barcelone a pris une rouste en finale de la Supercoupe d’Espagne face au Real Madrid (4-1). Une humiliation qui ne devrait toutefois pas être fatale à Xavi, l’actuel entraîneur du club catalan.

En difficulté en championnat, le FC Barcelone avait l’occasion de se remettre en confiance dimanche soir à l’occasion de la finale de la Supercoupe d’Espagne contre le Real Madrid en Arabie Saoudite. C’est finalement tout l’inverse qui s’est produit avec une victoire éclatante des Merengue sur le score de 4-1. Après seulement dix minutes, le Real menait 2-0 grâce à un doublé de Vinicius et même si Lewandowski a relancé le suspense, l’écart entre les deux équipes était finalement trop important. Une humiliation qui aurait pu coûter la place de Xavi, mais ce ne devrait pas être le cas. C’est tout du moins ce que Deco, directeur sportif du Barça, a fait savoir au micro de Movistar+ après la rencontre.

Supercopa : Vinicius humilie le Barça, le Real triomphe ! https://t.co/HQMPFgmzbr — Foot01.com (@Foot01_com) January 14, 2024

« Cette question n'a aucun sens » a-t-il répondu alors que les journalistes lui demandaient si Xavi était en danger après la lourde défaite catalane face au Real Madrid. « L’entraîneur continue d’avoir la confiance du président et de la direction sportive et cette défaite ne change rien » a ajouté l’ancien milieu de terrain portugais du Barça, lequel a défendu à tenir son ancien coéquipier malgré la très mauvaise passe des Blaugrana. « C'était un titre que nous voulions gagner et ce 4-1 est une défaite difficile mais nous n'avons pas pu nous battre. Il faut continuer et penser maintenant à la Coupe. Il y a un match jeudi à Salamanque. Il n'y a rien d'autre à faire que travailler » a expliqué Deco, lequel a aussi confirmé que le FC Barcelone était très limité sur le plan financier, ce qui ne devrait pas permettre de signer de nouvelles recrues d’ici la fin de ce mercato hivernal. C’est donc avec l’effectif dont il dispose actuellement que Xavi va devoir redresser la pente. Et cela urge car de toute évidence, Joan Laporta n’aura pas une patience éternelle face aux mauvais résultats de son équipe.