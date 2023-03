Esp : Un Clasico corrompu, la VAR fait disjoncter le Real

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Battu par le FC Barcelone dimanche soir dans les ultimes instants (2-1), le Real Madrid a perdu tout espoir de décrocher le titre de champion d’Espagne.

Relégué à 12 points du FC Barcelone après la défaite survenue dimanche soir au Camp Nou, le Real Madrid n’a plus aucune chance ou presque de rattraper son retard. De l’aveu même de Xavi, entraîneur du Barça habituellement très prudent, le titre est quasiment dans la poche du club blaugrana et il faudrait une sacrée catastrophe durant cette fin de saison pour que le dénouement en soit autrement. Dimanche soir, tout aurait pu être différent car c’est le Real Madrid qui menait 1-0 après le but contre son camp d’Araujo. En fin de match, le club merengue avait inscrit le but du 2-1 grâce à Marco Asensio mais ce but a été refusé pour un hors-jeu minime après vérification de l’assistance vidéo. Une VAR à laquelle le Real Madrid ne croit absolument plus depuis longtemps selon les informations de Marca, qui relate d’un Real plus que jamais en furie contre l’arbitrage en Espagne.

Le Real Madrid très mécontent de l'arbitrage en Liga

Le média affirme que le Real Madrid ne veut plus entendre parler de l’assistance vidéo. Le club merengue est certain d’être désavantagé par rapport à son ennemi barcelonais et l’affaire Negreira n’a rien arrangé. Après la défaite du Real sur la pelouse du FC Barcelone dimanche soir, Carlo Ancelotti exprimait d’ailleurs un énorme doute sur la VAR en raison du but refusé à Marco Asensio pour un hors-jeu de quelques millimètres. « Je ne sais pas vraiment. En Coupe du monde, tout semblait très clair et en Liga, je reste avec ce doute. Le match est perdu et pourtant et il me reste ce doute. Était-ce hors-jeu ? Je ne sais pas » avait lancé l’entraîneur italien du Real Madrid, plus méfiant que jamais à l’encontre de l’arbitrage en Espagne. L’utilisation parfois douteuse de l’assistance vidéo n’aide pas à calmer un Real Madrid persuadé comme rarement que l’arbitrage est orienté contre lui cette saison, ce qui profite au FC Barcelone. De son côté, ce mardi, Dani Carvajal a tenté de calmer le jeu en sélection, expliquant qu'il devait s'incliner face aux décisions en provenance de la VAR, élément qu'il ne maitrise pas et qu'il juge comme légitime pour trancher les décisions, même si cela se joue parfois à trois fois rien.