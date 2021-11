Esp : Umtiti éjecté par le Barça, la fête est finie

Dans : Liga.

Par Baptiste Mulatier

L’arrivée de Xavi ne devrait rien changer pour Samuel Umtiti. Le FC Barcelone cherche par tous les moyens à se débarrasser du champion du monde 2018.

Mais quand est-ce que Samuel Umtiti va sortir de ce tunnel ? Depuis la Coupe du monde 2018, où il s’est en quelque sorte sacrifié en forçant sur son genou fragile, le défenseur central est méconnaissable. Alors qu’il n’est plus blessé cette saison, et qu’il a réalisé une préparation assez normale, Samuel Umtiti n’a pas fait la moindre apparition sur le terrain cette saison. La presse espagnole donne une statistique édifiante. L’ancien joueur de l’OL a disputé 3 411 minutes sur les quatre dernières saisons, soit autant que lors de l’exercice 2017-2018, à l’issue duquel il avait prolongé avec une clause à 500 ME ! Ronald Koeman ne voulait pas le faire jouer, malgré les difficultés défensives de l’équipe. Et ce, alors que la direction faisait pression sur le coach néerlandais. Xavi va apparemment rester sur la même longueur d'ondes, malheureusement.

Le Barça veut résilier le contrat d’Umtiti

Mais à l’heure où chaque euro compte à Barcelone, le salaire de Samuel Umtiti fait grincer des dents. Selon les informations de Sport, la direction catalane cherche à résilier le contrat de l’international français, qui court jusqu’en juin 2023. Le Barça a tenté de négocier une réduction de salaire. Sans succès. Alors il passe à la vitesse supérieure. Et le géant de Liga essaie aussi de faire comprendre à Samuel Umtiti qu’une résiliation permettrait de relancer sa carrière. Après tout, il n’a que 28 ans. Et plusieurs clubs sont prêts à lui donner une chance. La séparation semble inéluctable entre les deux parties. Mais reste à savoir quelle est la position du défenseur central. Et surtout si les propositions seront assez convaincantes pour lui faire fuir le confort barcelonais.