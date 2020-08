Esp : Son échec au Real, James accuse Zidane et ses chouchous

Dans : Liga.

Absent des plans de Zinédine Zidane, James Rodriguez devrait quitter le Real Madrid cet été. Son passage dans la capitale espagnole est un échec, selon lui à cause de l’entraîneur français.

Sauf improbable revirement de situation, on ne reverra plus James Rodriguez sous le maillot du Real Madrid. Le milieu offensif de 29 ans avait déjà disparu de la circulation en fin de saison de Liga, lui qui avait demandé à Zinédine Zidane de ne plus le convoquer. Une manière de souligner sa colère quant au traitement infligé par son entraîneur. En effet, l’ancien Monégasque, revenu l’été dernier après deux saisons en prêt au Bayern Munich, estime que le technicien français ne lui a jamais vraiment laissé sa chance. Le Colombien a donc profité d’un podcast avec l’écrivain Daniel Habif pour vider son sac.

« C'est frustrant de ne pas jouer, a confié le Merengue. Je sais que j'ai encore la condition pour jouer. Mais pour d'autres raisons, je ne peux pas le faire, donc c'est frustrant. Si j'étais un joueur mauvais, je l'accepterais. Mais je suis quelqu'un qui veut toujours gagner et jouer. Zidane ? Ce sont ses choix. Il préfère d'autres joueurs et c'est respectable. Je n'en fais pas partie. Quand tu vois que tu n'as pas les mêmes opportunités que tes coéquipiers, c'est difficile... Je voulais partir dans un club où je pourrais jouer, je savais déjà que je n'aurais pas d'opportunités, parce que Zidane avait déjà son équipe de base. » Contrairement à son coéquipier Gareth Bale, le milieu sous contrat jusqu’en 2021 préfère partir sachant que les Gunners d’Arsenal seraient prêts à le relancer.