Esp ‍: Plombé par le Barça, Lewandowski perd patience

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Ces dernières semaines, les performances de Robert Lewandowski laissent clairement à désirer au FC Barcelone. Mais si l’international polonais est autant en difficulté, c’est car l’équipe dans son ensemble le tire vers le bas.

Auteur de huit petits buts en Liga depuis le début de la saison, Robert Lewandowski est loin d’affoler les compteurs comme il a eu l’habitude de le faire par le passé. L’international polonais est en difficulté au FC Barcelone et ne parvient pas à retrouver son meilleur niveau pour aider le club catalan à sortir de la crise. Du haut de ses 35 ans, l’ex-attaquant du Bayern Munich est-il encore capable de se sublimer ? La question mérite d’être posée, mais le débat ne doit pas être inversé selon le sélectionneur polonais Michal Probierz. Soucieux de défendre sa star et c’est bien logique, le sélectionneur de la Pologne a fait savoir que si Robert Lewandowski était autant en difficulté, c’est avant tout car il n’était pas mis en valeur par le collectif barcelonais, totalement défaillant depuis le début de la saison et qui ne permet pas au buteur de s’exprimer comme il peut le faire dans une équipe qui tourne.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Robert Lewandowski (@_rl9)

« Je ne suis pas d'accord avec les critiques adressées à son encontre. Je comprends qu'on puisse se plaindre si le FC Barcelone jouait bien et lui mal, mais c'est toute l'équipe qui joue mal. Il est donc très difficile pour Robert de trouver sa place. La situation du club le frustre énormément. La perception de Robert à travers le prisme du FC Barcelone est trop négative. On peut critiquer, juger, mais parfois, il faut aussi soutenir » a lancé le sélectionneur de la Pologne, défendant à tout prix Robert Lewandowski et qui affirme dans le même temps que le buteur polonais commence sérieusement à se frustrer en raison de la situation chaotique du Barça. De quoi envisager un départ lors du prochain mercato ? Tout est possible, même si le natif de Warszawa est sous contrat avec le champion d’Espagne en titre jusqu’en juin 2026.