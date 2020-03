Esp : Piqué et Ramos se giflent à coups de petites phrases

Dans : Liga.

Après la victoire du Real Madrid face au FC Barcelone (2-0), Gerard Piqué et Sergio Ramos se sont balancés quelques amabilités.

Gerard Piqué et Sergio Ramos sont deux grandes gueules du football espagnol, et les deux stars l’ont encore démontré dimanche soir après la victoire madrilène dans le Clasico face au Barça. Malgré la défaite du FC Barcelone, Gerard Piqué n’a pas manqué de pointer du doigt ses adversaires, histoire de dire que ce Real Madrid 2020 n’était pas au niveau des formations précédentes. « Le Real Madrid de la première période est l’un des pires Real Madrid que j’ai rencontrés à Santiago-Bernabeu. Je ne le dis pas comme une critique, car nous avons aussi des problèmes », a lancé un Gerard Piqué très taquin.

Mais forcément, dans le camp d’en face, les propos du défenseur du FC Barcelone ne sont pas tombés dans l’oreille d’un sourd. Et c’est Sergio Ramos, jamais avare de punchline qui s’y est collé. « Je respecte toutes les opinions Mais je signe tout de suite pour gagner tous les Clasicos de cette manière », a riposté le joueur du Real Madrid, qui sait bien que dans ce genre de choc seule la victoire est belle. Car en attendant le Real Madrid est repassé en tête de la Liga et a repris la main dans ce duel avec le FC Barcelone qui pensait pouvoir enfoncer son rival et prendre 5 points d'avance.