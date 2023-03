Esp : Pique drague Messi, mais quelle audace !

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Retraité depuis le 5 novembre 2022, à l'occasion d'une victoire du FC Barcelone 2-0 contre Almeria, Gérard Pique reste un acteur majeur du football avec notamment ses nombreux projets. L'ancien défenseur central rêve d'un retour de Lionel Messi en Catalogne, alors qu'il avait participé à le pousser dehors.

Joueur du Barça pendant 15 ans, Piqué est l'un des joueurs iconiques des Blaugranas au XXIe siècle. Avec 623 matchs disputés sous le maillot du club espagnol, le natif de Barcelone est le cinquième joueur le plus capé de l'histoire du Barça. Durant cette période, Pique a joué avec plusieurs joueurs légendaires et notamment Lionel Messi. L'Argentin qui évolue aujourd'hui au PSG, est en fin de contrat avec le club de la capitale en juin prochain. La Pulga n'a pas encore pris de décision concernant sa future destination. Alors que des rumeurs laissent entendre la possibilité d'un retour au FC Barcelone pour l'Argentin, Gérard Piqué s'est exprimé sur l'avenir de son ancien coéquipier.

Piqué milite pour le retour de Messi au Barça

« Il est le seul à connaître son avenir. Je pense que gagner la Coupe du monde était le rêve qu'il avait sur le plan personnel. C'était le titre qui lui manquait pour être considéré comme le meilleur de tous les temps. Maintenant, tout le monde en est convaincu. Maintenant, tout ce qu'il décide, c'est de chercher où il peut être heureux. La chose la plus normale serait qu'il reste en Europe. Le Barça pourrait être là. Pour les fans, pour lui, revenir sur un plan sentimental serait incroyable. Mais c'est sa décision. Peu importe ce que les gens disent, il n'y a que ses sentiments, sa motivation » a confié le créateur de la Kings League dans une interview avec le journal Sport. Des propos qui sont contradictoires avec ceux prononcés par Piqué en 2021. À l'époque, le FC Barcelone avait des problèmes financiers et le défenseur espagnol avait suggéré à ses supérieurs qu'un départ de Messi pourrait aider le club. Et il avait été écouté. Le joueur de 35 ans n'avait pas prolongé à Barcelone et avait signé au PSG tandis que Piqué était resté au Barça. Depuis, l'Argentin en veut énormément à son ancien coéquipier, qu'il ne veut pas croiser quand il revient à Barcelone. Cela n'empêche visiblement pas l'ex de Shakira de militer pour son retour chez les Blaugrana.