Esp : Pas de malaise, Messi est fan de Griezmann

Lionel Messi et Antoine Griezmann, ce n’est pas (encore) l’amour fou. Tout du moins sur le terrain, leur entente ne saute pas aux yeux.

Et il n’en fallait pas plus pour que la presse espagnole s’engouffre dans la brèche, et propage la rumeur d’une relation glaciale entre le capitaine du FC Barcelone et la star de l’Equipe de France, transféré cet été en Catalogne en provenance de l’Atlético de Madrid. Mais sur l’antenne de la RAC 1, Lionel Messi a personnellement mis les choses au clair, indiquant que sa relation avec Antoine Griezmann était excellente et qu’il était confiant au sujet de l’avenir du Français à Barcelone.

« C’est faux. L’année dernière déjà, j’avais dit qu’il était l’un des meilleurs et les meilleurs sont toujours les bienvenus, ça n’a pas changé. Il n’y a jamais aucun inconvénient à ce qu’il vienne. Je crois qu’on l’a souvent dit, il n’est pas facile de jouer au Barça, même si ça peut le paraître vu de l’extérieur. Il est habitué à jouer d’une manière différente. Mais il va s’adapter, c’est un joueur de grande qualité, très intelligent, on n’en a aucun doute » a prévenu Lionel Messi, pour qui il n’y a donc pas de malaise avec Antoine Griezmann. Voilà qui va mettre un petit coup de frein aux rumeurs des journaux espagnols. Et laisser un peu de répit au champion du monde 2018…