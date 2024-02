Esp ‍: Modric offre un succès capital au Real Madrid

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

26e journée de Liga

Real Madrid - FC Séville : 1-0

But : Modric (81e) pour le Real Madrid

Au lendemain de la nette victoire de Barcelone, le Real Madrid a répondu avec un succès arraché dans les dernières minutes face à Séville grâce à Modric (1-0).

Le Real Madrid ne lâche rien dans la course au titre. Les hommes de Carlo Ancelotti savaient que le Barça avait gagné contre Getafe samedi mais la pression n'a pas empêché les Merengue de l'emporter à domicile contre Séville ce dimanche soir. Les coéquipiers de Vinicius Junior pensaient avoir fait le plus dur dès la 10e minute grâce au but de Lucas Vazquez mais celui-ci était finalement refusé après visionnage de la VAR en raison d'une faute de Nacho plus tôt dans l'action. C'est finalement dans le money-time que le Real Madrid a arraché sa victoire grâce à sa légende vivante Luka Modric, buteur cinq minutes après son entrée en jeu. Grâce à ce succès, e Real Madrid compte huit points d'avance sur Barcelone et neuf points d'avance sur Gérone. De quoi envisager la suite de la saison avec sérénité.