Madrid cède tout à Mbappé pour l'annoncer d'urgence

Le départ de Kylian Mbappé du PSG étant acquis, le maigre suspense sur son avenir concerne la date à laquelle sa signature au Real Madrid sera annoncée. Et cela pourrait être très rapidement.

Le numéro 7 du PSG va jouer ce dimanche contre Rennes un de ses derniers matchs sous le maillot parisien dans son stade, l’attaquant français ayant désormais officiellement prévenu Nasser Al-Khelaifi qu’il n’irait pas plus loin que cette saison. Si les supporters parisiens n’ont pas l’intention de faire part de leur amertume, du côté du Real Madrid, et avant même que Kylian Mbappé signe son contrat, l’excitation est colossale. Alors que l’an dernier certains brulaient des maillots floqués du nom du joueur français, tout cela est oublié. Dorénavant, du côté de Santiago-Bernabeu, on est impatient de voir le champion du monde 2018 officialiser sa signature et on espère que Florentino Perez a déjà rédigé le communiqué annonçant ce renfort tant attendu. Selon Estadio Deportivo, tout pourrait s’accélérer dans les prochains jours, le président du Real Madrid voulant en finir.

Madrid cède sur les droits à l'image

Alexandre Saez, notre confrère du média sportif espagnol, révèle que du côté du président du Real Madrid on ne veut pas que cette officialisation de Kylian Mbappé traîne trop et perturbe trop longtemps l'équipe de Carlo Ancelotti. Afin d'aboutir à un accord définitif avec le clan Mbappé, Florentino Perez a accepté de monter à 80% la part des droits à l'image que Mbappé conservera, un pourcentage jamais atteint dans l'histoire du Real Madrid. Pour preuve, Endrick, dernier renfort officiel des Merengue, a lui accepté de signer avec un 50-50 sur ces fameux droits à l'image qui comptent énormément pour l'attaquant français du Paris Saint-Germain. De quoi permettre aux deux camps de s'entendre et de pouvoir officialiser rapidement la signature du joueur de 25 ans à Madrid.

Estadio Deportivo affirme que Florentino Perez est réellement très impatient et souhaite pouvoir annoncer la venue de Kylian Mbappé avant le début du mois de mars, ou au plus tard dans les premiers jours de ce même mois. Cependant, le joueur parisien devra donner son accord avant toute communication sur ce sujet, et différentes sources confirment que Mbappé ne veut pas vraisemblablement que cela sorte avant d'en savoir plus sur la suite du parcours européen du PSG. Forcément, si Paris devait tomber sur le Real Madrid en Ligue des champions, le fait de savoir qu'il rejoindra les Merengue la saison prochaine pourrait être gênant. Mais dans ce dossier, on a déjà vu tellement de choses que plus rien ne paraît impossible, y compris une annonce dans les jours qui viennent.