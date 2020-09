Esp : Messi patron de Barcelone, l’anecdote sidérante

Dans : Liga.

Initialement désireux de quitter le FC Barcelone cet été, Lionel Messi a finalement pris la décision de rester une ultime saison en Catalogne au terme d’un feuilleton haletant.

Le capitaine de Barcelone ne supporte plus la politique de son président Josep Maria Bartomeu et en ce sens, il souhaitait quitter le navire durant le mercato. Un transfert à Manchester City voire au PSG était évoqué mais finalement, l’Argentin n’a pas obtenu sa liberté contractuelle auprès de sa direction. Officiellement lié au Barça jusqu’en juin 2021, Lionel Messi va donc rester une ultime année au FC Barcelone, avant de probablement faire ses valises. En ce début de semaine, un certain Andoni Zubizarreta a par ailleurs dévoilé une anecdote croustillante sur le pouvoir sans commune mesure de Lionel Messi au sein de son club formateur.

L’ancien directeur sportif de l’OM et de Barcelone a notamment dévoilé dans les colonnes du quotidien El Pais que Lionel Messi avait carrément le pouvoir de faire virer un entraîneur sur le champ au Camp Nou. « Tout dépend de la générosité du joueur avec son équipe, avec son entraîneur. Tata Martino, quand il entraînait le Barça (2013-14), avait l’habitude de dire à Leo : 'Je sais que si tu appelles le président, il me jette dehors. Mais bon sang, vous n’avez pas besoin de me le montrer tous les jours. Je le sais déjà' » a expliqué l’ex-directeur sportif du FC Barcelone, qui prouve à travers cette anecdote le pouvoir totalement hors du commun d’un simple joueur de football au sein d’un club de cette grandeur. Récemment, c’est l’intérimaire Quique Setien qui en a fait les frais en prenant la porte après la désillusion face au Bayern Munich en Ligue des Champions. Ronald Koeman est prévenu, il vaut mieux avoir Lionel Messi dans sa poche…