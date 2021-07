Esp : Messi, le Barça appelle Tebas à la rescousse

Dans : Liga.

Depuis mercredi soir, Lionel Messi est libre de tout contrat. Une situation de stress énorme pour les dirigeants du FC Barcelone…

Et pour cause, jamais le Barça n’a été confronté à une telle situation avec son Ballon d’Or argentin. Depuis deux jours, Lionel Messi n'a plus aucune obligation et a donc l’autorisation de signer avec le club de son choix quand cela lui chante. Une situation périlleuse pour le président barcelonais Joan Laporta, qui souhaite impérativement conserver Lionel Messi. Selon les information du quotidien catalan Sport, une rencontre entre l’état-major du FC Barcelone et le président de la Liga espagnole Javier Tebas est au programme ce vendredi afin de trouver une solution sur les limites salariales imposées aux clubs espagnols. L’objectif est de desserrer l’étau sur les finances des clubs dans le but de finaliser la prolongation de ce très cher Lionel Messi.

A ce jour, la Liga impose aux formations espagnoles une sorte de fair-play financier en exigeant une balance à l’équilibre entre les revenues sportifs et les dépenses sportives (masse salariale). La crise sanitaire ayant provoqué une perte de 300 ME au FC Barcelone, la balance n’est absolument pas à l’équilibre avec des salaires évaluées à près de 700 ME par an. Sans surprise, la prolongation de Lionel Messi, revenu le plus haut du vestiaire de Barcelone, est en stand-by. En parallèle des négociations avec Javier Tebas, le Barça tente bien sûr de diminuer sa masse salariale. Des joueurs comme Antoine Griezmann, Samuel Umtiti, associé à un retour en L1 (à Lyon ou Marseille), ou encore Philippe Coutinho sont gentiment poussés vers la sortie. Mais leurs salaires colossaux ne leur permettent pas de trouver un nouveau club si facilement. L’été sera chaud à Barcelone, où les Socios font pression pour la prolongation rapide de Lionel Messi.