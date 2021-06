Barcelone : Lionel Messi libre, ce que cela change !

Dans : Liga.

Lionel Messi a encore quelques heures de contrat avec le FC Barcelone, et même si une prolongation est évoquée, dès ce jeudi la relation entre le sextuple Ballon et le Barça va changer en attendant.

Les supporters barcelonais avaient noté avec angoisse cette date du mercredi 30 juin 2021, date à laquelle s’achève le contrat de Lionel Messi avec leur club préféré. Après le coup de sang du joueur argentin l’été dernier, la Pulga ayant réclamé un bon de sortie, qui ne lui a pas accordé Josep Maria Bartomeu, les rumeurs ont longtemps évoqué un départ notamment au PSG. Mais ces dernières semaines, Joan Laporta a clairement fait comprendre que les négociations avaient de manière idéale avec le clan Messi et que la prolongation de ce dernier ne faisait plus aucun doute. Cependant, la date officielle de la fin du contrat est arrivée, et Lionel Messi, qui participe actuellement à la Copa America avec l’Argentine, sera libre ce jeudi. Du côté du quotidien catalan Sport on a précisément fait le tour de ce que cette situation assez incroyable va engendrer dans la relation entre le FC Barcelone et Lionel Messi.

« Le Barça ne peut pas :

- Retenir le joueur : Messi peut signer pour n'importe quelle équipe aujourd'hui sans donner des explications.

- Couvrir Messi en cas de blessure : Le numéro 10 n'aura plus d'assurance médicale avec le Barça. S'il se blesse lors de la Copa America, c’est la Fédération argentine qui doit être tenue pour responsable.

- Utilisez l'image de Messi avec le nouveau maillot ou tout ce qui est de la saison future

- Vendre les maillots Messi de la saison 2021/22 dans votre boutique officielle.

Le Barça peut :

- Continuez à utiliser l'image de Leo Messi avec le maillot des autres saisons, à la fois sur le Web, dans les réseaux et dans les actions promotionnelles.

- Utilisez des images et du contenu de Messi en Copa America avec son équipe.

- Gardez l'image et le nom de Messi sur le site officiel du club en tant que joueur du Barça », explique Jordi Delgado, journaliste pour Sport. De son côté, Joan Laporta s'est encore une fois dit « tranquille » dans le dossier de la prolongation de contrat de la Pulga.