Esp : Mbappé ou Haaland au Real, Zidane n’arrive pas à choisir

Dans : Liga.

Annoncés dans le viseur du Real Madrid, le Parisien Kylian Mbappé et l’attaquant de Dortmund Erling Haaland ont tous les deux impressionné cette semaine en Ligue des Champions. Le tout sous le regard attentif de Zinédine Zidane.

« J'apprécie quand je vois de bonnes choses. » Comme tout amateur de football, Zinédine Zidane s’est régalé en voyant Kylian Mbappé et Erling Haaland en action cette semaine. Les attaquants du Paris Saint-Germain et du Borussia Dortmund ont impressionné en Ligue des Champions, respectivement à Barcelone (1-4) et à Séville (2-3). Autant dire que leurs prestations ont fait du bruit en Espagne, et plus particulièrement du côté du Real Madrid, intéressé par les deux joueurs.

Mais s’il fallait faire un choix cet été, lequel aurait les faveurs du coach madrilène ? Le Parisien et sa « performance merveilleuse » chez le rival catalan ou le redoutable Norvégien ? « Ils sont très bons, comme Messi et Cristiano Ronaldo, Neymar, ce sont des joueurs plus jeunes, le présent et le futur, a esquivé le technicien français avant le déplacement à Valladolid samedi. Les choix se font en commun ici. Nous travaillons toujours main dans la main. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses et ça ne va pas changer. J'en ai assez de répéter la même chose. C'est notre travail. »

Mbappé n’a pas surpris Zidane

« Nous avons eu cinq ou six questions et aucune sur le match de demain. Pour nous, c'est le match de demain qui compte, a insisté Zidane, pas débarrassé du sujet pour autant. (...) Qui j'aime le plus ? Ce que j'aime, c'est regarder le football et les bons joueurs. Ils sont deux joueurs du présent et du futur. C'est tout. (...) Tout le monde parle du jeu et ce que Mbappé a fait ne surprend personne parce que je le connais. Je l'ai regardé comme un fan et pour que ce soit clair, le plus important est ce que nous devons faire demain et je vois le reste avec plaisir et attention. » Une manière subtile d’encenser Mbappé sans provoquer la colère du PSG.