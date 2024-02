Esp ‍: Mbappé au Real et Haaland au Barça, le coup fumant ‍!

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Malgré des finances qui ne semblent pas en beau fixe, le FC Barcelone caresse l’espoir de réaliser l’immense coup Erling Haaland lors du prochain mercato estival.

Pendant que le Real Madrid fait énormément de bruit avec la signature à venir de Kylian Mbappé, le FC Barcelone prépare dans la plus grande discrétion son mercato estival. A priori, le club catalan ne devrait pas faire de folies. C’est du moins le message que le champion d’Espagne en titre fait filtrer, en mettant en avant ses difficultés financières, récurrentes ces dernières années. Mais alors que personne ne pense le Barça capable de réaliser un gros coup lors du prochain mercato, il semblerait en réalité que Joan Laporta soit en train de réfléchir à un transfert auquel personne n’a osé penser.

A en croire les informations du média espagnol Jijantes, images à l’appui, le directeur sportif barcelonais Deco s’est réuni dans un restaurant de Barcelone en compagnie de Rafaela Pimenta et de Maxwell… lesquels sont tout simplement les agents d’Erling Haaland. Le média est catégorique : ce rendez-vous concernait bel et bien l’avenir de l’actuel avant-centre de Manchester City. A en croire Jijantes, le FC Barcelone « rêve » d’enrôler l’international norvégien lors du prochain mercato et cette première prise de contact avait pour but d’officialiser l’intérêt du club catalan à l’égard de l’ancien attaquant du Borussia Dortmund.

Un premier rendez-vous pour officialiser l'intérêt du Barça

Financièrement, l’opération semble pourtant impossible ou presque. Ces derniers mois, une clause libératoire dans le contrat d’Erling Haaland a été évoquée mais elle oscillerait entre 100 et 200 millions d’euros. Barcelone, en proie à de grosses difficultés économiques, est-il en mesure de payer une telle somme ? Et si oui, quid de l’actuel avant-centre Robert Lewandowski et de son salaire imposant faisait de lui l’un des trois joueurs les mieux payés du vestiaire ? Autant de questions sans réponse pour l’instant, même si l'Arabie Saoudite pourrait se positionner sur l'ancien buteur du Bayern Munich. Mais cette information fera l’effet d’une bombe en Catalogne, où l’on va se mettre à rêver du transfert d’Erling Haaland pour répondre à la signature plus que probable de Kylian Mbappé au Real Madrid.