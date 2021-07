Esp : Madrid et Ferland Mendy, tout est faux ?

Dans : Liga.

Auteur de performances remarquées la saison dernière, Ferland Mendy a gagné sa place de titulaire indiscutable au Real Madrid. Pour le latéral gauche et son entourage, ce nouveau statut mériterait une revalorisation salariale. Mais la direction n’est pas sur la même longueur d’onde.

Après le départ de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain et le transfert en discussion de Raphaël Varane à Manchester United, le Real Madrid pourrait perdre un troisième élément de sa défense titulaire. A la surprise générale, Sport évoque une possible sortie de Ferland Mendy cet été. Le latéral gauche de 26 ans sort pourtant d’une excellente saison malgré ses pépins physiques.

En Ligue des Champions notamment, le Français avait été décisif avec une superbe frappe enroulée en huitième de finale sur le terrain de l’Atalanta Bergame (1-0). C’est pourquoi des rumeurs venues d’Espagne indiquent que Ferland Mendy et son entourage réclament un salaire à la hauteur de son nouveau statut de titulaire. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais ne se contenterait plus de ses revenus annuels nets à 5 millions d’euros, ou plutôt à 4,5 millions d’euros depuis l’accord avec la direction pendant la crise sanitaire. Une demande mal accueillie du côté de la Maison Blanche où les dirigeants s’agaceraient.

L’info rapidement démentie

A tel point qu’ils envisageraient de transférer Ferland Mendy si ce dernier continue de réclamer plus d’argent au moment où le club en perd énormément. De plus, le Real Madrid serait encore protégé sans lui puisque le nouveau capitaine Marcelo et le jeune Miguel Guttiérez ont la confiance de l’entraîneur Carlo Ancelotti. La rumeur reste à prendre avec précaution dans la mesure où elle vient d’un média catalan, contredit par Goal et par Saber Desfarges. « Ferland Mendy ne s’est jamais plaint de sa situation contractuelle auprès du Real Madrid. Le Français est pleinement heureux à Madrid et ne compte pas du tout quitter le club cet été », a démenti le journaliste.