Esp : Lionel Messi au PSG, le deal du siècle se prépare !

Dans : Liga.

Selon ESPN, le Paris Saint-Germain n'a pas abandonné l'idée de faire signer Lionel Messi au prochain mercato. Un contact aurait été noué directement avec le père et représentant de la star argentine du FC Barcelone.

Le nom de Lionel Messi avait déjà circulé du côté du Paris Saint-Germain lorsqu’à la surprise générale, après un Final 8 qui avait tourné au cauchemar, le joueur argentin avait annoncé qu’il voulait quitter immédiatement le FC Barcelone. L’affaire s'était arrêtée là, puisque le club catalan avait les moyens de bloquer légalement le sextuple Ballon d’Or jusqu’à la fin de son contrat, en juin 2021. Lionel Messi porte donc le maillot du Barça cette saison, mais il n’a pas prolongé son engagement avec le club catalan, ce qui lui permettra de signer libre en juin prochain. Si Manchester City est cité comme étant le grand favori pour s’offrir Leo Messi et son salaire gigantesque, ce mercredi soir ESPN Argentine provoque un séisme.

En effet, le média sportif annonce que « le Paris Saint-Germain s’est entretenu avec Jorge Messi, le père et représentant de Lionel Messi, afin d’être en mesure de signer un accord lorsqu’il s’agira de négocier en janvier prochain. » ESPN précise que si le PSG s’est déjà activé sur le dossier Messi, c’est que sportivement il pourrait s’offrir l’un des meilleurs footballeurs de l’histoire et qu’en plus cela pourrait permettre au Qatar de convaincre plus facilement Neymar de prolonger au Paris SG. Même si ce contact direct entre Paris et Jorge Messi n’annonce pas un accord imminent, il confirme bien que le club de la capitale n’a pas renoncé à s’offrir la star argentine et que le Paris Saint-Germain ne veut surtout pas rater une occasion unique de faire venir le joueur du FC Barcelone. Entre les rumeurs sur Cristiano Ronaldo et cette information sur Lionel Messi, le mercato 2021 s'annonce succulent au PSG.