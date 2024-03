Esp ‍: Le vestiaire du Real sous tension, Mbappé n’y est pour rien

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Malgré les excellents résultats obtenus depuis le début de la saison, le Real Madrid doit gérer plusieurs cas épineux au sein de son vestiaire. Et la signature à venir de Kylian Mbappé n’y est pour rien.

Malgré la signature à venir de Kylian Mbappé, le Real Madrid a fait le maximum pour que ce deal ne soit pas un sujet malsain dans le vestiaire du club merengue. En effet, l’international français va toucher un salaire proche de ceux de Jude Bellingham et de Vinicius, ce qui va permettre à Florentino Pérez de s’éviter une crise de jalousie de la part de ses stars. Mais alors que le capitaine de l’Equipe de France devrait poser ses valises à Madrid cet été, Carlo Ancelotti doit tout de même gérer plusieurs cas épineux au sein de son vestiaire et l’ancien Monégasque n’y est pour rien.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nacho Fernandez Iglesias (@nachofdez90)

Le premier sujet de discorde concerne Arda Güler, quasiment pas utilisé depuis son transfert en provenance de Fenerbahçe et qui réclame davantage de temps de jeu à son entraîneur, qui lui préfère toutefois Brahim Diaz en doublure de Jude Bellingham pour le moment. A en croire les informations obtenues par The Athletic, un second dossier donne du pain sur la planche à Carlo Ancelotti et contre toute attente, il concerne Nacho. Malgré un temps de jeu XXL cette saison en raison des blessures de Rüdiger, d’Alaba et de Militao, le défenseur espagnol est mécontent de sa situation. Il ne s’estime pas pleinement intégré aux plans du coach parisien et a clairement l’impression de servir de roue de secours.

Nacho vexé par son statut au Real Madrid ?

Nacho redoute de ne plus faire partie de la rotation au Real Madrid à compter de la saison prochaine et aurait fait part de son mécontentement à Carlo Ancelotti au point de menacer de quitter le club. En fin de contrat en juin prochain, Nacho pourrait donc faire ses valises… et rien ne dit pour l’instant que le Real Madrid fera en sorte de le retenir. Rappelons qu’avec Rüdiger, Militao et Alaba, l’actuel leader de la Liga pourra déjà s’appuyer sur trois défenseurs centraux de très haut niveau lorsque tout le monde sera revenu de blessure. A cette liste, il faudra peut-être y ajouter un joueur prometteur tel que Leny Yoro ou un autre, le Real ayant l’intention de recruter un jeune à fort potentiel en défense centrale. Dès lors, Nacho ne sera sans doute pas retenu et c’est sans doute la raison pour laquelle le capitaine actuel du Real Madrid est aussi frustré.