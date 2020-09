Esp : Le Real Madrid aidé par la VAR, Barcelone se déchaîne !

Dans : Liga.

Victorieux du Betis (3-2) samedi soir, le Real a vu naître une polémique. Alors que la VAR est intervenue sur les trois buts madrilènes, on crie au scandale à Barcelone pour dénoncer un Real favorisé par l’arbitrage.

Le Real Madrid a eu chaud samedi soir sur la pelouse du Betis Séville. Mené 2-1 à la mi-temps, le club madrilène s’est imposé en fin de match (3-2) grâce à un penalty de son capitaine Sergio Ramos. Une victoire qui réjouira les supporters madrilènes. Du côté de Barcelone, c’est la soupe à la grimace. Non pas en raison de la victoire en elle-même mais plutôt par rapport à la manière dont celle-ci a été obtenue. Les trois buts du Real ont été accordés avec l’aide de la VAR et ont révolté par exemple Carles Puyol. La légende du club catalan a réagi à ces décisions arbitrales litigeuses sur Twitter. L’ancien défenseur central du Barça n’a pas employé de mots, mais des émojis qui parlent d’eux-mêmes.

Deux bonhommes qui se cachent les yeux pour protester contre le carton rouge reçu par Emerson à l’heure de jeu. Puis des visages douteux suite au penalty obtenu par le Real pour lui permettre de s’imposer. Il suit : « Nous devrons faire très bien si nous voulons remporter la Liga, j'en suis sûr, et cela devra être un défi et une motivation pour l'équipe ». Carles Puyol n’est pas le seul à avoir pointé du doigt les décisions arbitrales qui ont profité au Real. Toujours en Espagne, le quotidien Marca spécialisé sur le Real Madrid a titré sa une : « La VAR remet le Real Madrid sur les rails ». Une première victoire en championnat pour les Merengue qui lance déjà les polémiques sur la VAR. Une guerre qui existait déjà entre Madrilènes et Barcelonais. Suite au restart la saison dernière, le Real Madrid était déjà bousculé par l’opinion publique catalane en raison des nombreuses décisions arbitrales qui lui ont été favorables.