Esp : Le Real c'est le Club Med, Ancelotti sauvagement attaqué

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Pas brillant cette saison, le Real Madrid a vécu une soirée difficile jeudi avec la défaite contre le FC Barcelone en demi-finale aller de la Coupe du Roi.

En ballotage très favorable en huitième de finale de la Ligue des Champions après sa victoire écrasante à Liverpool (2-5), le Real Madrid est nettement moins brillant sur la scène nationale depuis le début de la saison. Jeudi soir, l’équipe de Carlo Ancelotti a livré une prestation bien terne à domicile contre le FC Barcelone en demi-finale de la Liga, ponctuée par une défaite lors du match aller (0-1). Sur le plateau du Club des 5, Walid Acherchour n’a pas été tendre avec le Real Madrid. Interpellé par le plan de jeu très difficile à décrypter du club merengue, le consultant a notamment égratigné Carlo Ancelotti, chose assez rare puisque l’Italien fait globalement l’unanimité partout où il passe. Reste que, force est de constater que le Real Madrid n’est plus aussi souverain ces dernières semaines, notamment en Espagne.

Walid Acherchour pas tendre avec le Real Madrid

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Real Madrid C.F. (@realmadrid)

« Carlo Ancelotti, la réalité est là : il n’y a pas de plan de jeu au Real Madrid, on donne la balle à Vinicius et on voit ce qu’il se passe, on compte sur les extérieurs du pied de Modric… On est dans un Club Med foot, dans une expression collective qui n’appartient qu’aux joueurs. Et quand tu as des joueurs moins bien qui commencent à vieillir et à fatiguer, tu es en difficulté. En plus tu as une physionomie de rencontre qui ne joue pas en ta faveur avec une perte de balle de Camavinga, chose qui commence à se reproduire trop souvent avec le Français. Derrière, tu cours après le score, tu as une équipe du Barça qui est conforté dans son plan et le Real Madrid n’a jamais eu ce joueur qui entre et qui fait la différence, tu n’as pas eu cette folie et tu termines le match avec zéro tir cadré et tu as perdu » a analysé Walid Acherchour, pas tendre avec un Real Madrid qui inquiète de plus en plus en Espagne malgré sa supériorité en Ligue des Champions. A Carlo Ancelotti et à son staff de trouver les bons ressorts pour vite rebondir et idéalement dès ce week-end face au Bétis Séville en Liga.