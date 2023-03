Coupe du Roi : Le Barça prend un avantage sur le Real Madrid

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

Demi-finale aller de la Coupe du Roi :

Stade Santiago-Bernabéu.

Real Madrid - FC Barcelone : 0 à 1.

But : Militao contre son camp (26e) pour le Barça.

Dans un Clasico où le Real Madrid a largement dominé avec une plus grande possession de balle et beaucoup plus de tirs mais jamais cadrés, c’est finalement le Barça qui l’a emporté grâce à un but contre son camp de Militao en première période. Grâce à ce bon résultat à l’extérieur, le Barça de Xavi fait un pas vers la finale.

Sorti de la crise après une semaine compliquée, avec une élimination de l'Europa League face à MU et une défaite en Liga contre Almeria, le FCB devra assurer le coup au Camp Nou le 5 avril prochain pour retrouver la finale de la Coupe du Roi. Un accessit que le Real de Carlo Ancelotti fera tout pour contester.