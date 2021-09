Esp : Le malaise Ferland Mendy fait paniquer le Real

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Excellent la saison dernière, Ferland Mendy n’a plus joué la moindre minute avec le Real Madrid depuis le 5 mai 2021.

L’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais avait trouvé une régularité impressionnante la saison dernière, au point d’envoyer Marcelo sur le banc du Real Madrid. Excellent offensivement, Ferland Mendy avait également épaté Zinedine Zidane grâce à sa fiabilité sur le plan défensif. Néanmoins, le latéral gauche formé au Havre est éloigné des terrains depuis la demi-finale de la Ligue des Champions contre Chelsea le 5 mai dernier. De base, Ferland Mendy ne devait manquer que trois à quatre semaines de compétition en raison d’une inflammation. Mais selon Marca, la convalescence du joueur ne s’est pas très bien déroulée puisqu’il n’est toujours pas opérationnel quatre mois plus tard.

Une absence à rallonge qui inquiète

De retour à l’entraînement individuel en début de semaine, Ferland Mendy a trottiné en compagnie d’un préparateur physique du Real Madrid. Mais les premières impressions ne sont pas vraiment bonnes pour le défenseur gauche de l’Equipe de France, dans la mesure où le simple contact de sa semelle avec l’herbe lui fait mal. Un état physique qui fait peur à la presse madrilène, d’autant plus que l’ex-défenseur gauche de l’Olympique Lyonnais aurait nettement perdu de sa masse musculaire. Un constat inquiétant pour Carlo Ancelotti et pour le staff médical du Real Madrid, qui va devoir trouver le protocole adapté et les soins adéquats pour remettre Ferland Mendy sur pied le plus vite possible. Le come-back rapide du défenseur madrilène est d’autant plus urgent que le Real Madrid n'a quasiment pas recruté cet été, et dispose donc d’un effectif restreint et limité. Seul l’international autrichien David Alaba a rejoint le Real Madrid (libre) et peut dépanner à ce poste, même si l’ancien taulier du Bayern Munich préfère évoluer en défense centrale ou au milieu de terrain.