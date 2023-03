Esp : Le cochon d'Hazard, le Real s'étouffe

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Pas utilisé par le Real Madrid et retraité avec la Belgique, Eden Hazard a plus de temps pour ses loisirs. L'un de ses préférés est la gastronomie. L'ancien capitaine belge est un gourmand et l'a encore montré en dégustant une spécialité espagnole bien grasse.

Qu'il est loin le temps où Eden Hazard faisait partie des meilleurs joueurs du monde. Depuis son transfert au Real Madrid, tout va de travers pour l'ancien lillois. De moins en moins utilisé par Carlo Ancelotti, il est devenu invisible face aux Vinicius, Rodrygo et autres joueurs offensifs performants des Merengues. Absent des terrains, il ne fait plus parler de lui qu'en dehors. D'abord en prenant sa retraite internationale avec la Belgique après le Mondial puis dans ses activités hors-terrain. Si certains joueurs aiment boire, faire la fête ou jouer au poker, Hazard aime lui la bonne nourriture.

Hazard est fier de déguster son cochon de lait

Il y a quelques années, il avait fait parler de lui pour son amour des hamburgers. Il avait notamment profité de ce mets à la mi-temps d'un match de la Belgique, suscitant la polémique dans le plat pays. Au Real Madrid, les choses ne se sont pas forcément améliorées puisqu'il a souvent été pointé du doigt pour ses kilos en trop. Cela ne devrait pas s'arranger après sa visite culinaire à Ségovie (Castille-et-León). Eden Hazard y a dégusté la spécialité locale, un cochon de lait.

Trêve internationale, c’est l’occasion pour Eden Hazard de tester des spécialités culinaires locales ! 😋🍽



L’attaquant belge s’est rendu en Ségovie (région espagnole) pour goûter le cochon de lait, spécialité du coin.



La belle vie. ✨🍗 pic.twitter.com/XhnAxg9yeq — MercaFoot (@MercaFoot_) March 21, 2023

Un repas qui lui a été servi au célèbre restaurant Meson de Candido comme l'indique le journal El Nacional. Mais, le Belge ne s'est pas montré discret. Au contraire, tout fier de ce bon repas, il a tenu à en poster des photos sur les réseaux sociaux. Une attitude nonchalante voire provocatrice qui ne plaît pas au Real. Transféré pour 115 millions d'euros à l'été 2019, Hazard n'a jamais rentabilisé l'investissement du club madrilène. Son comportement hors-terrain et son alimentation ayant une part de responsabilité dans cet échec. Hazard crispe aussi certains coéquipiers comme Toni Kroos, lequel a révélé récemment ne ressentir « aucune pitié » pour la situation d'Hazard au Real Madrid. En tout cas, le goût d'Eden Hazard pour la bonne chère ne risque pas de faire remonter sa cote sur le marché européen cet été.