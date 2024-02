Esp ‍: Le Barça n'est pas top, Xavi chasse la taupe

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Malgré les quatre matchs consécutifs sans défaite, le FC Barcelone reste sous haute tension avant de se déplacer à Naples mercredi soir en Ligue des Champions. Une taupe agite notamment le vestiaire catalan…

Sur le terrain, le FC Barcelone a retrouvé un peu de sérénité grâce aux victoires contre Osasuna, Alaves et le Celta Vigo. De quoi aborder le match face à Naples ce mercredi en Ligue des Champions avec quelques certitudes. Ce n’est pas pour autant que le calme est total en Catalogne, notamment en raison d’une taupe qui agite le club barcelonais en interne. A en croire les informations d’El Chiringuito, l’entraîneur catalan Xavi serait d’ailleurs « en mission » pour trouver une taupe après avoir constaté que plusieurs informations dévoilées à huis clos ont ensuite été publiées dans les médias. Xavi ne rigole pas et l’a récemment prouvé en convoquant l’intégralité de son staff et en fouillant dans le téléphone de chacun des membres, regardant notamment les SMS et les WhatsApp de chaque membre du staff barcelonais.

« Chaque footballeur ou chaque personne qui est au Barça ressent de l’injustice parce qu’il y a beaucoup de mensonges dans les médias » a par ailleurs lancé Xavi en conférence de presse avant le déplacement à Naples en Ligue des Champions ce mercredi en huitième de finale aller. Malgré une nette amélioration des résultats ces dernières semaines, on ne peut donc pas dire que la sérénité est totale au FC Barcelone, où les agitations en interne sont permanentes. Ce n’est pas Frenkie de Jong qui va dire le contraire puisque suite à des informations erronées publiées dans la presse au sujet de sa situation contractuelle, le Néerlandais s’est emporté avant le match contre Naples. « Vous n’avez pas honte ? » s’est même énervé l’ancien joueur de l’Ajax, qui a été ensuite calmé par l’attaché de presse du Barça, alors que la presse espagnole affirmait ces derniers jours qu’un transfert au PSG était dans les tuyaux pour la plaque tournante du jeu catalan.