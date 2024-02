Staff écarté, Xavi a tout tenté avec de gagner à Vigo

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Sous pression avant son huitième de finale de la Ligue des Champions face à Naples, le FC Barcelone n’a plus le droit à l’erreur. L’entraîneur Xavi et ses joueurs se rendent bien compte de l’urgence de la situation. D’où la longue réunion improvisée à l’entraînement lundi dernier.

Le FC Barcelone a changé ses habitudes en début de semaine. Tous les lundis, après le match du week-end, le groupe se réunit avec l’entraîneur et le staff technique pour s’entretenir brièvement avant de débuter la séance d’entraînement. Mais au lendemain du nul concédé face à Grenade (3-3) dimanche dernier, Xavi a senti que l’entretien habituel n’était pas adapté aux circonstances. Cette fois, le coach du Barça a tenu à discuter seul avec ses hommes, sans les membres du staff technique. Et surtout, Mundo Deportivo parle d’une réunion qui a duré près de deux heures !

A croire que les Blaugrana avaient pas mal de choses à se dire. Le Barça a en effet organisé une sorte de remise en question générale. Tous les joueurs ou presque ont pris la parole afin de déballer tout ce qu’ils avaient sur le cœur. De sévères analyses ont été entendues sur les difficultés rencontrées par le FC Barcelone cette saison. Personne n’a apparemment été vexé. Au contraire, tout le monde en a profité pour faire son mea culpa, à commencer par Xavi même si le technicien a déjà annoncé son départ en fin de saison.

Xavi soutenu par ses joueurs

A ce sujet, le groupe reste solidaire avec son entraîneur. Les joueurs du Barça refusent de se projeter sur la saison prochaine avec le futur coach encore méconnu. Déçus de leurs performances, les Blaugrana pensent avoir une dette envers Xavi et comptent bien lui offrir une meilleure sortie. Etant donné les échecs en Supercoupe d’Espagne et en Coupe du Roi, en plus de l’écart avec le Real Madrid en Liga, le huitième de finale de la Ligue des Champions face à Naples devient le rendez-vous le plus important de la saison.