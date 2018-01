Esp : Le Barça humilie le Real Madrid avec ce chiffre !

Dans : Liga, Foot Europeen, PSG.

En s'inclinant samedi à domicile face à Villarreal, le Real Madrid a définitivement dit adieu aux très minces espoirs de garde son titre de champion d'Espagne, mais en plus les Merengue commencent à sérieusement regarder dans le rétroviseur. Cependant, la presse espagnole fait ce lundi un constat qui va évidemment vexer les supporters madrilènes par rapport à ceux du FC Barcelone. Et ce n'est pourtant pas un média catalan qui appuie là où ça fait mal pour Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo et consorts.

Car Marca le souligne, ce lundi, le Real Madrid se réveille à 19 longueurs du FC Barcelone, vainqueur de la Real Sociedad, même si le club de la capitale à un match de retard. Et si les Merengue ont 19 points de retard sur le Barça, il n'en ont que 16 sur le Deportivo La Corogne, 18e de Liga et donc premier non-relégable. « Le Real Madrid est plus proche de la descente que du Barça, titre ironiquement le quotidien sportif qui estime que la formation de Zinedine Zidane ne pourra pas tomber plus bas. Ils ne peuvent pas faire pire qu'actuellement (...) Il faut le dire, le Real Madrid se bat désormais pour conserver sa place qualificative pour la Ligue des champions contre Séville et Villarreal, plus pour le titre. » Une situation inédite alors que les Merengue devront bientôt croiser le PSG en Ligue des champions.