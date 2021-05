Esp : Il a mis deux fois le PSG KO, le Real Madrid le veut

Dans : Liga.

Le Real Madrid rêve de recruter Luis Campos, cet homme capable de bâtir des équipes avec une réussite inégalée en France.

Depuis 10 ans, le PSG fait main basse sur les titres de champion de France. En dehors de la première année de QSI où Montpellier était parvenu à damner le pion à la formation de Carlo Ancelotti, seuls deux clubs ont réussi à défier les pronostics. Il s’agit de Monaco puis de Lille cette saison. A chaque fois, un homme a réussi des miracles en toile de fond : Luis Campos. Le recruteur avait réalisé des prouesses avec l’ASM, créant une génération qui a explosé en Europe et dont les bénéfices à la revente sont souvent montrés en exemple chez les dirigeants. Avec le LOSC, le Portugais a été beaucoup plus malin mais tout aussi inspiré, faisant coïncider bonne pioche et expérience, pour un résultat bluffant. Malgré son départ en première partie de saison, Luis Campos peut légitimement récolter les lauriers du titre des Dogues, et personne n’est dupe dans l’Europe du football.

En effet, Marca annonce que le Real Madrid rêve désormais de bénéficier des services du directeur sportif de 56 ans, pour lui donner ce poste si convoité à la Maison Blanche. Libre de tout engagement, Luis Campos est annoncé partout, en Italie ou à Marseille, mais il a déjà tout démenti en bloc. Celui qui fut scout du Real Madrid quand José Mourinho était en poste en 2011 fait clairement saliver les dirigeants madrilènes, qui se disent qu’avec des gros moyens et sa méthode de scouting, il y aurait de quoi régler bien des problèmes au mercato. Pour le moment, les discussions sont en cours, et Luis Campos pourrait aussi très bien montrer son envie de conserver sa liberté, et se contenter d’un rôle de conseiller. Cela lui permettrait de se réserver pour un projet qui le fait rêver, celui d’avoir totalement les mains sur le secteur sportif et financier d’un club européen.