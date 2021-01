Esp : Hazard pire flop que Bale, les stats chocs !

Dans : Liga.

Depuis son arrivée à Madrid, Eden Hazard n'a inscrit que trois malheureux petits buts. Des statistiques qui font beaucoup parler en Espagne.

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, le Real Madrid peut compter sur un très grand Karim Benzema, qui est cette saison au sommet de son art. Néanmoins, derrière le Français, le secteur offensif madrilène est en panne. Que cela soit Rodrygo, Vinicius ou Marco Asensio, aucun joueur ne confirme les espoirs placés en eux. Mais la plus grosse déception de Zinédine Zidane se nomme Eden Hazard. Recruté pour plus de 100 millions d'euros à Chelsea, le Belge n'est plus que l'ombre de lui même depuis qu'il a rejoint la capitale espagnole. Connu pour sa régularité en Premier League, il ne parvient pas à enchaîner les matchs en Liga. Une situation qui a poussé le quotidien AS à comparer Eden Hazard à Gareth Bale, dans le but de savoir qui était le plus gros « flop » du Real.

Souvent comparés par leur montant de transfert très élevés, les deux joueurs ont également la particularité d'évoluer au poste d'ailier ou de milieu offensif. Si Gareth Bale a la réputation d'homme de cristal, la statistique est accablante pour Hazard : lors de sa première saison à Madrid, le Gallois avait disputé 59% des matchs, contre 33% pour le Belge. Les chiffres passent à 78% contre 16% lors de la saison suivante. Des absences qui agacent du côté des dirigeants, alors que lorsqu'il évoluait à Chelsea, le numéro 7 jouait en moyenne 50 matchs par saison. Pire encore, le joueur de 30 ans n'a marqué qu'à 3 reprises sous le maillot merengue. Au même stade, Gareth Bale avait déjà inscrit 32 buts. Si les chiffres ne sont pas en la faveur de l'ancien Blues, on souhaite à Eden Hazard le même palmarès au Real que Bale, qui a tout de même remporté 4 Ligue des Champions, inscrivant 3 buts en finale.