Esp : Benzema n'a pas besoin de Cristiano Ronaldo

Dans : Liga.

Karim Benzema est devenu une légende du Real Madrid et au fil des mois l'attaquant français confirme qu'il était mieux qu'un simple faire valoir pour Cristiano Ronaldo.

Considéré par Zinedine Zidane comme le meilleur attaquant français de l’histoire du football, ce qui a provoqué bien des échanges dans notre pays où il ne fait pas l’unanimité, Karim Benzema ne provoque aucun débat en Espagne. Du côté du Real Madrid, on se régale de pouvoir compter sur le joueur formé à l’Olympique Lyonnais, et si Florentino Perez n’aborde jamais la question directement, la seule ombre concernant KB9 est évidemment sa mise à l’écart de l’équipe de France. Alors qu’il était en mesure d’ajouter une Coupe du Monde à son incroyable palmarès, Karim Benzema n’a pas été mis KO par le choix brutal de Didier Deschamps. Et bien au contraire il a encore hissé son niveau ces dernières années, comme s’il voulait envoyer un message à la France qui ne voulait plus de lui.

L’année 2020 étant footballistiquement terminée, Marca a fait les comptes concernant les performances de Karim Benzema, et c’est éblouissant. Car depuis que Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid, en juillet 2018, l’attaquant français des Merengue a fait oublier CR7 en alignant les buts, 69 précisément, et cela alors que Benzema ne tire pas les penalties, une mission confiée à Sergio Ramos. « Après les adieux de Cristiano Ronaldo, Benzema a marqué 30 buts en 18-19, 27 la saison dernière et cette saison, il a déjà marque déjà 12 buts (...) Au cours de ses trois premières années au Real Madrid (09-10, 10-11 et 11-12), il a marqué 67 buts , dans les trois saisons suivantes (12-13, 13-14 et 14-15), il a signé 66 buts et dans les trois dernières avant le départ de Cristiano Ronaldo (15-16, 16-17 et 17-18), il est resté à 59 buts. Désormais, il compte déjà 69 buts en deux saisons et demie. Il est en passe de pulvériser ses records, d'autant plus qu'il signe actuellement sa meilleure moyenne de score: 0,6 but par match après avoir marqué 12 buts en 18 matchs », fait remarquer le quotidien sportif espagnol, qui estime que le retour spectaculaire du Real Madrid au sommet de la Liga doit beaucoup à l’attaquant français.