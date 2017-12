Esp : Griezmann s'excuse après la polémique sur son déguisement

Dans : Liga, Equipe de France.

Via Twitter, Antoine Griezmann a provoqué une polémique ce dimanche soir en se montrant déguisé et en se maquillant en basketteur noir. Il n'y avait évidemment aucune intention négative de la part du joueur français de l'Atlético Madrid, mais certains lui sont tombés dessus en rappelant que cette pratique était dégradante et avait un petit relent raciste. Comprenant rapidement que les justiciers du net lui tombaient dessus, Antoine Griezmann a retiré son message avec la photo et mis les choses au point : « Calmos les amis, je suis fan des Harlem globetrotters et de cette belle époque... c’est un hommage ✌ Je reconnais que c’est maladroit de ma part. Si j’ai blessé certaines personnes je m’en excuse. ».