Esp : Griezmann menacé par Koeman, le ton monte à Barcelone !

Dans : Liga.

Après le nul concédé par le FC Barcelone face au FC Séville, l'entraîneur du Barça n'a pas hésité à prévenir Antoine Griezmann qu'il devait hausser le niveau sous peine de s'installer sur le banc.

Le changement d’entraîneur intervenu durant l’été au FC Barcelone ne semble malheureusement par régler la situation d’Antoine Griezmann. Déjà remplacé à la pause contre le Celta Vigo le 1er octobre dernier, le champion du monde a encore une fois cédé sa place, cette fois à l’heure de jeu, dimanche soir face au FC Séville. Et dans la foulée du nul concédé par le Barça face à l’équipe andalouse, Ronald Koeman n’a pas hésité à mettre un gros coup de pression sur les épaules d’Antoine Griezmann. Le technicien néerlandais attend beaucoup plus de l’attaquant tricolore et il a clairement fait comprendre à ce dernier que ses performances actuelles ne lui permettraient pas longtemps d’être titulaire.

En conférence de presse, Ronald Koeman a été direct et n'a pas mâché ses mots. « J’ai remplacé Griezmann à la mi-temps contre le Celta, et lorsque Ansu Fati était là, nous avons beaucoup plus de profondeur, le rythme est plus élevé. C’est ce dont nous avions besoin face au Celta, avec un joueur en moins. Ce dimanche, face à Séville, Griezmman a eu des opportunités de marquer, avec deux belles occasions. Vu sa qualité, il aurait dû marquer au moins un but (…) Il faut prendre des décisions, tous les joueurs doivent donner le meilleur d’eux-mêmes pour l’équipe », a fermement prévenu l’entraîneur du FC Barcelone, qui milite pour la venue de Memphis Depay afin d’épauler Lionel Messi.