Esp : Griezmann est sauvé, le pire est évité

Par Mehdi Lunay

En difficulté sportivement depuis plusieurs mois, Antoine Griezmann n'exclut pas un départ au mercato pour se relancer. Une idée adoptée par son entraîneur ? Non, Diego Simeone ne fait pas du tout une croix sur son joueur français.

Dans la trajectoire digne d'un conte de fée d'Antoine Griezmann, les derniers temps se sont plutôt apparentés à un film d'horreur. Depuis son transfert au FC Barcelone en 2019, Grizou n'est plus le même que ce soit en club ou avec l'Equipe de France. En témoigne, sa récente disette de buts qui durait depuis janvier dernier avant de prendre fin à Getafe, lundi dernier. Un premier but cette saison avec l'Atlético qui doit être le déclic personnel alors que la coupe du monde approche en fin d'année. Et, un déclic, le natif de Mâcon en a bien besoin.

Simeone aime Griezmann, pas question de le laisser partir

Beaucoup pensaient d'ailleurs que son retour à l'Atlético Madrid en prêt, il y a un an, lui permettrait de retrouver son football. Mais, même au sein d'un club où il explosé et dans un système qui lui convient mieux qu'à Barcelone, la panne de confiance est restée manifeste. A l'heure où les critiques à son égard ne cessent pas, Antoine Griezmann est tenté de commencer un nouveau challenge ailleurs. On a évoqué son nom en Italie, en Angleterre et au Pays Basque espagnol sans suite donnée. Il faut dire que Diego Simeone, son entraîneur, compte toujours sur lui osant même une déclaration d'amour en conférence de presse.

« Antoine Griezmann a un jeu très complet. C'est un joueur qui sait ce que nous voulons et qui a déjà joué quelques matches l'année dernière dans ce rôle. Il est très adaptable, parce qu'il a une vision du jeu, parce qu'il fait le travail, parce qu'il nous permet de jouer avec un joueur plus offensif en milieu de terrain. Il est clair qu'il cherche aussi à compenser les autres postes quand il est titulaire. J'espère qu'il restera avec nous. Tout le monde sait combien je l'apprécie, combien je l'aime, combien il est un joueur important pour le club et pour l'équipe. Et j'espère qu'il pourra continuer dans la lignée de ce qu'il a fait pendant la pré-saison et au début du match contre Getafe », a t-il déclaré avant la réception de Villarreal ce dimanche. Un coup de boost supplémentaire pour un joueur qui sait se sublimer quand il se sent aimé. A lui de donner la meilleure des réponses dimanche soir pour rassurer Diego Simeone et en parallèle Didier Deschamps.