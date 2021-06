Esp : Griezmann dévoile son plan, le Barça va détester

Dans : Liga.

Alors qu’il est annoncé dans le viseur de plusieurs gros clubs européens dont le PSG, Antoine Griezmann a déjà tout prévu pour son avenir.

Arrivé à l’été 2019 au FC Barcelone, Antoine Griezmann a d’abord connu des moments compliqués. Cette saison encore, l’international français a regardé ses coéquipiers sur le banc pour les Classico contre le Real Madrid en octobre 2020 et en avril dernier. Antoine Griezmann a finalement rebondi ces derniers mois, et il est actuellement sur sa lancée avec l’Équipe de France. Pour certains, son avenir n’est pas garanti au Barça. Des rumeurs l’envoyaient à la Juventus pour remplacer Cristiano Ronaldo en cas de départ. Diario GOL parlait d’une offre de 60 ME du PSG pour recruter l’ancien joueur de l’Atletico de Madrid. Pourtant, le natif de Mâcon se sent mieux en Catalogne et veut honorer son contrat. Fan de NBA et attiré par la culture américaine, Antoine Griezmann a confié au Figaro avoir coché les États-Unis comme prochaine destination.

« Il me reste encore trois ans à tenir. Je dois faire attention à ma ligne, car à tout moment, je peux glisser… Mon contrat avec Barcelone court jusqu’en juin 2024 et après, je pense que ce sera le bon moment pour partir aux États-Unis. J’adore ce pays, cette culture, la NBA et l’envie de découverte me guide, mais j’ai aussi une famille à bouger. J’aimerais bien terminer ma carrière là-bas, mais en étant bon sur le terrain et remporter la MLS, pas débarquer avec plus rien dans les jambes et ne ressembler à rien sur le terrain. Ça n’aurait aucun sens », a assuré Antoine Griezmann. Reste désormais à savoir si le FC Barcelone sera prêt à laisser partir libre son joueur, recruté 120 ME il y a deux ans.