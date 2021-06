PSG : Une offre surprise pour Griezmann ?

Dans : PSG.

Auteur d’un but splendide avec la France contre le Pays de Galles (3-0), Antoine Griezmann sera encore un taulier de Didier Deschamps à l’Euro.

Cette saison, l’attaquant du FC Barcelone a tout connu avec son club. De remplaçant à titulaire indiscutable, d’homme fort de l’attaque à simple lieutenant de Lionel Messi… Joueur à la technique géniale et à la grinta sans failles, Antoine Griezmann a cependant déçu à Barcelone en raison d’une certaine irrégularité qui ne lui est habituellement pas familière. C’est ainsi que selon les informations de Diario GOL, l’ancien meneur de jeu de l’Atlético de Madrid ne sera pas retenu par Joan Laporta en cas de proposition financière importante lors du prochain mercato. Parfois associé à des clubs de Premier League, Antoine Griezmann est également un joueur suivi par le PSG.

Le média espagnol va beaucoup plus loin et lâche une petite bombe qui demandera bien sûr une confirmation en expliquant que le Paris Saint-Germain a soumis la semaine dernière une offre de 60 ME au Barça pour recruter Antoine Griezmann. Conscient du besoin impératif de vendre pour Barcelone, le vice-champion de France en titre souhaite profiter de l’aubaine pour récupérer un joueur que Leonardo considère comme l’un des meilleurs attaquants du monde à moindre prix. En interne, le directeur sportif du PSG a fait part de son rêve d’associer Griezmann à Neymar et à Kylian Mbappé. Reste que malgré ses finances dans le rouge vif, le FC Barcelone n’est pas prêt moralement à brader un joueur recruté pour la coquette somme de 120 ME en provenance de l’Atlético de Madrid il y a deux ans. L’offre du Paris Saint-Germain a ainsi été refusée mais si Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar revenaient à l’abordage avec une offre supérieure, alors Antoine Griezmann pourrait être transféré à Paris. Il s’agirait ensuite de voir si le meneur de jeu de l’Equipe de France serait d’accord pour quitter Barcelone et signer au PSG…