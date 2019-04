Esp : Griezmann conspué et insulté, le Barça ne veut pas de lui !

Dans : Liga, Foot Europeen.

De nouveau cité comme un possible renfort du FC Barcelone, un an après le feuilleton tragi-comique du mercato 2018 et sa fameuse vidéo, Antoine Griezmann a compris samedi soir que les supporters du Barça ne voulaient pas le voir sous le maillot du club catalan la saison prochaine. A chaque fois qu'il a touché le ballon, lors du choc entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid, l'attaquant champion du monde a été hué et sifflé. Pour Frédéric Hermel, le message est clair, Antoine Griezmann n'est pas le bienvenu à Barcelone.

Et le spécialiste du football espagnol d'en dire plus. « On sait qu’Antoine se pose des questions, et j’ai eu l’occasion d’en parler avec le président de l’Atlético qui pense qu’il va rester. Il croit que Griezmann a pris un coup sur la tête après l’élimination face à la Juventus et qu’il va revenir à la raison (...) On sait que le Barça le voulait il y a un an, qu’il a failli signer, et qu'il y avait des conversations. Mais là, le public du Camp Nou a bien fait sentir à Griezmann qu'il n’était pas le bienvenu. Il a été sifflé, il y a eu des chants contre lui, des sondages réalisés dans les médias barcelonais montrent que Griezmann n’est pas souhaité car il a planté le club la saison dernière. Il y a beaucoup de gens qui s’élèvent contre une possible nouvelle négociation entre le Barça et Griezmann », a confié Frédéric Hermel, pas convaincu que l'attaquant tricolore rejoindra le monstre catalan.