Esp : Griezmann à Madrid, Simeone en parle !

Antoine Griezmann reprend l'entraînement avec le FC Barcelone, mais rien ne dit que l'attaquant français sera toujours au Barça le 1e septembre prochain. L'Atlético Madrid est à l'affût.

Tandis que l’hypothèse d’un échange entre Antoine Griemann et Saul Niguez est désormais à conjuguer au passé, la situation du champion du monde est loin d’être claire. Le FC Barcelone a toujours besoin de cash et de baisser sa masse salariale, et le départ de Griezmann serait évidemment le moyen le plus efficace de le faire. Mais dans le même temps, Joan Laporta est bien conscient de la valeur sportive de l’attaquant français et ce mercredi la presse barcelonaise vante les mérites du joueur de 30 ans, lequel a encore quatre ans de contrat avec le Barça. Cependant, dans le même temps c’est une interview accordée à Marca et AS par Diego Simeone, entraîneur de l’Atlético Madrid qui a eu Griezmann sous ses ordres pendant 5 ans, qui relance les supputations sur l’avenir immédiat de l’attaquant français, sorti meurtri de l’Euro avec l’équipe de France.

El Cholo n’a pas voulu mettre le feu au mercato, confiant d’abord qu’il était convaincu qu’Antoine Griezmann pouvait réussir sa carrière barcelonaise. « J'ai une belle relation avec Griezmann au-delà du sport (…) Au-delà de tout ce qu'il a donné à l'Atlético, je souhaite qu'il fasse bien avec le Barça. C'est un joueur extraordinaire. Au Barça, il n'est jamais tombé en dessous de vingt buts (…) Je ne m'attends à rien d'autre qu'à ce qu'il triomphe au Barça », a expliqué Diego Simeone avant d’être interrogé sur les postes que l’Atlético Madrid devait renforcer lors de ce mercato. « Nous avons besoin d’un attaquant. Griezmann ? Si Griezmann ne vient pas, un autre viendra », a fait savoir le coach des Colchoneros, histoire de ne pas refermer la porte à un retour de l’attaquant français chez le champion d'Espagne. Forcément, ces propos ont remis sous tension la possibilité d'un deal entre le Barça et l'Atlético Madrid pour Antoine Griezmann.