Esp : Garay premier joueur de Liga positif au coronavirus

Victime d’une rupture des ligaments croisés en février, Ezequiel Garay n’a décidément pas de chance puisque le défenseur argentin de Valence a été testé positif au coronavirus Covid-19.

Sur son compte Instagram, l’ancien taulier du Benfica Lisbonne a donné de ses nouvelles. « C'est clair que j'ai mal commencé l'année 2020. J'ai été testé positif au coronavirus, mais je me sens très bien et maintenant, il n'y a plus qu'à écouter les autorités sanitaires et rester isolé pour le moment » a indiqué le défenseur du FC Valence, qui est donc le premier joueur professionnel du championnat espagnol testé positif au coronavirus tandis qu’en Italie, les cas sont nombreux notamment à la Sampdoria et à la Fiorentina. En France, seul Suk, qui évolue en Ligue 2 a Troyes a été testé positif au Covid-19.