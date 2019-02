Esp : Fred Hermel craque sur ce Real Madrid, étonnant non ?

Dans : Liga, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Dans un derby loin de tenir toutes ses promesses, le Real Madrid s'est imposé (1-3) samedi contre l'Atlético Madrid dans l'antre des Colchoneros. Un résultat qui confirme le net regain de forme des Merengue, lesquels sont revenus à la deuxième place du classement de Liga juste devant la formation d'Antoine Griezmann. Pour Frédéric Hermel, il est évident que malgré les critiques de la première moitié de saison, le Real Madrid peut clairement garder sa couronne européenne.

Et le plus supporter madrilène des journalistes de RMC de dire pourquoi il voit la formation madrilène réussir à garder la main sur la Ligue des champions. « Je ne peux plus dire ce que je disais il y a un mois, à savoir qu’il était impossible que le Real Madrid gagne une quatrième Ligue des champions de suite. Après ce que j’ai vu face à l’Atlético, je ne peux plus tenir le même discours. C’est hallucinant. Là, c’est une équipe qui peut battre n’importe qui dans le monde. Quand vous avez un Courtois à un tel niveau, un Ramos qui n’a peut-être jamais été aussi fort depuis quatre ans...il y a très peu de choses laissés au hasard, les gens ne se rendent pas compte de ce qu’il faut bosser pour les clubs de haut-niveau. Modric a de nouveau de l’air dans les poumons et a retrouvé une vraie clairvoyance, le travail de Lucas Vazquez est hallucinant, Vinicius a encore beaucoup de choses à apprendre mais le mec n’a que 18 ans... », constate Frédéric Hermel, forcément emballé par ce retour au sommet du Real Madrid.