Esp ‍: Ferland Mendy intransférable, Ancelotti prévient le Real

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le Real Madrid en juin 2025, Ferland Mendy a été placé sur la liste des transferts par le Real Madrid. Mais son entraîneur Carlo Ancelotti veut absolument le conserver dans la capitale espagnole.

Depuis son transfert au Real Madrid en provenance de l’Olympique Lyonnais pour 48 millions d’euros en 2019, Ferland Mendy a tout vécu dans la capitale espagnole. L’international français a rempli son armoire à trophées avec une Ligue des Champions et deux championnats d’Espagne. Mais il a aussi connu les blessures à répétition et les critiques des supporters, lassés de ses problèmes physiques. En cette saison 2023-2024, Ferland Mendy a encore manqué beaucoup de match en raison de ses blessures mais depuis quelques semaines, l’ancien défenseur de l’OL parvient (enfin) à enchaîner les matchs. Et comme souvent lorsqu’il est opérationnel, Ferland Mendy est excellent.

Pour cette raison, son entraîneur Carlo Ancelotti souhaite absolument le conserver. D’après les informations de Foot Mercato, le coach du Real Madrid a fait savoir à sa direction que Ferland Mendy ne devait surtout pas être vendu lors du prochain mercato. Au contraire, le « Mister » italien compte sur le défenseur tricolore pour la saison prochaine pour la simple et bonne raison qu’aux yeux de Carlo Ancelotti, il n’y a pas meilleur au monde que Ferland Mendy au poste de latéral gauche.

Carlo Ancelotti veut garder Ferland Mendy au Real Madrid

« Quand tout va bien, c’est le meilleur arrière gauche du monde. Offensivement, il peut s’améliorer, même s’il a marqué l’autre jour. Mais défensivement, quand il est en pleine forme, c’est le meilleur latéral du monde » a récemment fait savoir le récent vainqueur de la Supercoupe d’Espagne. Reste qu’en interne, le cas Ferland Mendy divise. Son niveau de jeu n’est pas en cause car en effet, l’international français est toujours bon lorsqu’il est opérationnel. Mais les nombreuses blessures de l’ancien Lyonnais n’en font pas un joueur fiable sur le long terme, ce qui agace fortement plusieurs dirigeants du Real Madrid. Carlo Ancelotti va continuer de militer mais nul doute que si contre son avis, Ferland Mendy est vendu, celui qui a récemment prolongé de deux ans à la tête du Real Madrid sera furax car pour lui, il n’est pas envisageable de vendre le latéral gauche de 28 ans.