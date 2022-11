Esp : Depay ne veut plus jouer pour le Barça

Dans : Liga.

Peu utilisé et ralenti par une blessure, Memphis Depay vit une saison compliquée avec le FC Barcelone. L’attaquant néerlandais, qui s’apprête à disputer la Coupe du monde, réclame la rupture de son contrat dès cet hiver. Ce que la direction pourrait accepter sans la moindre hésitation.

Memphis Depay ne portera peut-être plus le maillot du FC Barcelone. Cet été, l’attaquant de 28 ans semblait déjà proche de la sortie. Le club catalan s’était uniquement opposé à son départ après celui de Pierre-Emerick Aubameyang à Chelsea. Quelques mois plus tard, le Néerlandais doit encore s’interroger sur la décision de ses dirigeants. Il est vrai qu’une blessure l’éloigne des terrains depuis plus d’un mois. Mais force est de constater que Memphis Depay n’entre pas dans les plans de Xavi.

L’entraîneur du Barça ne l’a aligné qu’à trois reprises cette saison et ne fera rien pour le retenir en janvier. Autant dire que l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a bien compris le message, d’où la demande adressée à ses supérieurs. Selon The Express, Memphis Depay a réclamé la rupture de son contrat qui expire au terme de la saison. L’attaquant polyvalent souhaite entamer le mercato hivernal en tant que joueur libre et choisir la destination de son choix parmi ses prétendants.

Le Barça ne le retiendra pas

Son avenir pourrait repasser par la Premier League où Tottenham et son ancien club Manchester United seraient à l’affût en cas de divorce avec le FC Barcelone. A priori, les discussions ne devraient pas poser de problèmes dans la mesure où le Barça accepte la séparation. Comme l’entraîneur Xavi, la direction ne compte pas s’opposer à ce départ qui lui permettrait d’alléger sa masse salariale, et éventuellement d’attirer un nouveau renfort cet hiver. Une bonne nouvelle pour l’international néerlandais qui pourrait profiter de la Coupe du monde pour convaincre d’autres cadors européens.