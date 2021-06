Esp : Depay au Barça, il brise le secret

Dans : Liga.

L’officialisation de Memphis Depay au FC Barcelone ne devrait plus tarder. L’international néerlandais a même déjà signé selon un journaliste proche de Ronald Koeman.

L’opération n’avait pas pu se faire il y a un an. Jusqu’au bout de l’été 2020, Memphis Depay était proche de signer au FC Barcelone. Les exigences de l’Olympique Lyonnais avaient finalement repoussé le club catalan. Un an plus tard, le joueur des Pays-Bas est libre, et le mariage est enfin possible entre les deux parties. Après son passage plutôt raté à Manchester United entre 2015 et 2017, Memphis Depay aura une seconde chance de briller dans un très grand club européen. Une opportunité méritée et logique tant il a été bon à Lyon. Selon le journaliste Lluís Canut, proche de l’entraîneur du Barça Ronald Koeman, Memphis Depay a déjà signé. Il ne manque plus que l’officialisation.

La bataille a été remportée par le FC Barcelone. Le 3e de Liga cette saison affrontait la concurrence du PSG et de la Juventus. Leonardo a doublé Joan Laporta dans le dossier Georgino Wijnaldum, libre aussi, en lui proposant un salaire bien plus important. Mais Memphis Depay était clair, il ne voulait que le FC Barcelone. La preuve en est, il a rejeté une offre salariale bien plus importante de la Juventus selon plusieurs médias italiens. Plusieurs grands joueurs sont en fin de contrat cet été, et la bataille est rude pour se les arracher. Le Barça signe un deuxième gros coup dans ce domaine, encore une fois dans le secteur offensif : recruter Sergio Aguero et Memphis Depay sans dépenser aucune indemnité de transfert, ce n’est pas négligeable.