Esp : Depay ne fera pas une Wijnaldum au Barça !

Dans : Liga.

A moins d’un improbable retournement de situation, Memphis Depay sera un joueur du FC Barcelone après l’Euro.

Au contraire de Georginio Wijnaldum, qui a planté le Barça malgré un accord de principe de longue date, Memphis Depay va bien s’engager en faveur du club blaugrana. L’issue du feuilleton Depay ne fait plus aucun doute selon le journal Sport, qui affirme ce dimanche que l’officialisation de la signature du capitaine de l’Olympique Lyonnais à Barcelone devrait intervenir après l’Euro. Tout comme Georginio Wijnaldum, qui s’est officiellement engagé avec le Paris Saint-Germain, Memphis Depay a trouvé un accord contractuel avec Barcelone depuis plusieurs semaines. Mais au cours des derniers jours, une offre colossale de la Juventus Turin aurait pu faire basculer l’avenir de l’international néerlandais.

A en croire la presse européenne, la proposition de la Juventus était nettement supérieure à celle du FC Barcelone. Mais depuis un an, Memphis Depay ne rêve que du FC Barcelone et a ainsi fait le choix de s’en tenir à son premier choix. Sauf improbable revirement, le Néerlandais s’engagera donc officiellement avec le club catalan après l’Euro. Le maintien sur le banc de Ronald Koeman, son ancien sélectionneur avec les Pays-Bas, n’est évidemment pas étranger au choix de Memphis Depay, dont le nom a également été associé au Paris Saint-Germain durant l’été. Comme avec Wijnaldum et Donnarumma, le PSG a songé à recruter Memphis Depay, en fin de contrat avec l’OL et donc disponible à moindre coût. Le club de la capitale, qui a d’autres priorités et qui cherche notamment un latéral droit de classe internationale, n’a finalement pas creusé cette piste. Le départ de Mauro Icardi aurait pu décanter la situation, mais l’Argentin est encore loin d’un transfert, ce qui a mis la piste Memphis Depay en stand-by. Reste maintenant à voir si la venue de l’ex-attaquant de l’OL au Barça fera des victimes. On pense bien sûr à Antoine Griezmann ou encore à Ousmane Dembélé…