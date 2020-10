Esp : Dembélé reste à Barcelone, fin du rêve pour Memphis Depay ?

Dans : Liga.

Le destin de Memphis Depay semblait être lié à celui d'Ousmane Dembélé. A priori l'attaquant français reste au FC Barcelone, le joueur néerlandais est donc parti pour continuer à Lyon.

Pour pouvoir recruter Memphis Depay, le FC Barcelone devait se séparer d’un joueur, et le nom d’Ousmane Dembélé revenait sans cesse, le joueur français du Barça étant sur les tablettes de Manchester United. Mais ce lundi midi, à moins de douze heures de la fin du mercato, plusieurs sources, dont Mohamed Bouhafsi, annoncent que Dembélé ne bougera pas et qu’il souhaite se focaliser sur cette saison 2020-2021 avec le Barça, conscient de devoir apporter plus au club catalan. Cette décision devrait donc refermer les portes du FC Barcelone à Memphis Depay, même si l’attaquant néerlandais de l’Olympique Lyonnais a un bon de sortie jusqu’au dernier moment comme l’a annoncé Juninho après le nul de l’OL contre l’OM.