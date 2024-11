Esp ‍: Décimé par les blessures, le Real fonce sur Laporte

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Le Real Madrid a retrouvé le chemin de la victoire samedi après-midi contre Osasuna. Mais le match fût couteux pour Carlo Ancelotti, qui a perdu son défenseur central brésilien Eder Militao jusqu’à la fin de la saison.

Depuis plusieurs mois, le Real Madrid n’est pas épargné par les graves blessures, et la terrible série se poursuit. Samedi après-midi contre Osasuna, le club de la Casa Blanca a perdu Eder Militao jusqu’à la fin de la saison. Victime d’une nouvelle rupture des ligaments croisés, l’ancien défenseur du FC Porto sera éloigné des terrains pendant neuf mois au minimum. Un terrible coup dur pour le Real Madrid, qui attend toujours le retour de blessure de David Alaba, et qui a perdu Dani Carvajal il y a quelques semaines, lui aussi out jusqu’à la fin de la saison.

Aymeric Laporte entra en escena para el Real Madrid. El que más encaja.



En el club blanco coinciden en que el central español sería una solución de garantías, pero su fichaje es complicado.https://t.co/AsKrRlpP6y — Matteo Moretto (@MatteMoretto) November 10, 2024

La situation est désastreuse et le Real Madrid n’aura pas d’autre choix que de recruter cet hiver. Dans cette optique, une piste très sérieuse se dégage selon Relevo, celle menant à Aymeric Laporte. Le champion du monde 2024 avec la sélection espagnole a un profil idéal aux yeux des dirigeants madrilènes, qui apprécient à la fois sa force sur le plan défensif et sa qualité balle au pied pour relancer. L’ancien joueur de Manchester City sera néanmoins très difficile à faire partir d’Al-Nassr, en raison de son imposant salaire mais aussi de l’indemnité de transfert que réclamera le club saoudien pour le faire partir.

Le Real cible Laporte et surveille Lukeba

Du côté du Real, on espère récupérer Laporte sous la forme d’un prêt de six mois, avant de possiblement négocier un transfert l’été prochain. L’opération semble difficile à concrétiser sur le plan financier, mais Laporte est bel et bien la cible n°1 du Real Madrid pour renforcer sa défense en janvier. Par ailleurs, le nom de Castello Lukeba est de nouveau évoqué par Relevo, un profil d’avenir pour le Real Madrid, qui adore l’ancien joueur de l’OL. Mais ce dernier a récemment prolongé à Leipzig et ne partira pas pour moins de 80 millions d’euros, de quoi calmer les ardeurs du club merengue à court terme.