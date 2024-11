Le Real Madrid confirme le pire pour Militão

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Sorti sur civière et en larmes contre Osasuna ce samedi, Eder Militão pouvait craindre le pire. Et malheureusement pour le défenseur central du Real Madrid, la tendance a rapidement été confirmée. La Maison Blanche a annoncé que l’international brésilien souffrait bien d’une rupture complète du ligament croisé antérieur du genou droit. Le Merengue va subir une opération et manquera de longs mois de compétition. L’année dernière, Eder Militão avait déjà subi la même blessure à l’autre genou.