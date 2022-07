Esp : Cristiano Ronaldo fonce à l’Atlético, polémique au Real

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un club qualifié pour la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo est de plus en plus proche de l’Atlético de Madrid.

Un an seulement après son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo est déjà sur le départ. Frustré par la saison totalement ratée des Red Devils, le Portugais souhaite poursuivre sa carrière dans un club qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Le nom de CR7 a été cité au PSG, au Bayern Munich ou encore à Chelsea mais selon les informations du journal AS, c’est en direction de l’Atlético de Madrid que se dirige le Portugais. Dans son édition du jour, le média madrilène confirme les informations dévoilées plus tôt dans la semaine et explique que le transfert de Cristiano Ronaldo vers l’Atlético de Madrid est en marche, bien que les Colchoneros soient dans l’obligation de vendre deux joueurs afin de financer ce deal.

Cristiano Ronaldo à l'Atlético, le transfert avance

Les supporters de l’Atlético de Madrid voient logiquement d’un bon œil le transfert de Cristiano Ronaldo afin de compenser le départ de Luis Suarez, dont le contrat est arrivé à son terme. Cela étant, la venue du Portugais chez les Colchoneros provoque un immense sentiment de trahison au Real, où CR7 a passé neuf ans (438 matchs, 450 buts). Comme indiqué par le journal AS, qui est allé interrogé plusieurs supporters du Real, la possible signature de Ronaldo à l’Atlético de Madrid passe très mal. Il faut dire que jusqu’à présent, Cristiano Ronaldo n’avait pas été un adepte de ce genre de trahison en côtoyant le Sporting, le Real Madrid, la Juventus Turin et en revenant là où il avait triomphé, chez les Red Devils. Il n'était toutefois pas passé loin de Manchester City l'été dernier, avant de faire volte-face.

Le Real ne veut pas y croire

Ce possible transfert à l’Atlético de Madrid change la donne pour Cristiano Ronaldo, dont la cote de popularité va prendre un gros coup chez les supporters du Real, qui auront bien du mal à ne pas siffler CR7 lorsque celui-ci débarquera à Santiago Bernabeu avec la tunique rouge et blanche de l’Atlético de Madrid. Un transfert polémique qui n'est pas encore conclu, mais qui ne perturbera pas le moins du monde le Portugais, qui a toujours envie d'être en haut de l'affiche et au centre de l'attention. Du côté du Real, dont le média Defensa Central est proche du président Florentino Pérez, on affirme toutefois que Cristiano Ronaldo se sert surtout de l'intérêt de l'Atlético pour faire grimper sa côte, et qu'il n'a aucune intention de rejoindre une équipe qu'il n'apprécie guère pour son style très défensif. Sans compter sa capacité financière limitée à investir aussi gros sur un joueur en fin de carrière, quoi que ce dernier en pense.